Google-moeder Alphabet daalt op Wall Street, Disney wint

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met rode cijfers geopend. Beleggers op Wall Street verwerkten resultaten van Google-moederbedrijf Alphabet en media- en entertainmentconcern Walt Disney. Verder waren er ook cijfers van chipproducent Advanced Micro Devices (AMD), motorfietsenbouwer Harley-Davidson en taxidienst Uber.

Volgens analisten was de omzet bij de cloudtak van Alphabet lager dan verwacht, ondanks dat die met 30 procent toenam tot 12 miljard dollar. Dit onderdeel moet in de toekomst voor verdere groei van het techbedrijf zorgen dankzij de verwachte stroom aan nieuwe AI-toepassingen, die Google zelf ook ontwikkelt en verwerkt in zijn diensten. Alphabet daalde in de vroege handel 7,8 procent.

Disney klom 3,5 procent. Het bedrijf profiteerde van meer inkomsten uit zijn streamingdiensten. Ook werden de resultaten vooruitgeholpen door het succes van de film Vaiana 2.

Mededingingsonderzoek

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een fractie lager op 44.550 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 6023 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,6 procent tot 19.525 punten.

Apple behoorde ook tot de verliezers met een min van 1,3 procent. China opent mogelijk een mededingingsonderzoek naar Apple. De toezichthouders gaan dan het beleid van Apple rond de App Store onderzoeken en de vergoedingen die het techconcern van app-ontwikkelaars vraagt.

Uber

AMD leverde 10,4 procent in, na een tegenvallende omzet uit de verkoop van chips voor datacenters. Harley-Davidson daalde 1,9 procent na een fors lagere verkoop en grotere verliezen in 2024. Uber meldde tegenvallende winstcijfers en zakte 6,3 procent.

Andere bedrijven met kwartaalpublicaties waren bijvoorbeeld gameproducent Electronic Arts (plus 7,1 procent), Snapchat-moeder Snap (min 2,8 procent) en fastfoodketen Chipotle Mexican Grill (min 2,7 procent).

Op macro-economisch gebied was er nog aandacht voor gegevens over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven in januari van loonstrookverwerker ADP. Die vielen hoger uit dan verwacht. Vrijdag wordt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid gepubliceerd.