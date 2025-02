DEN HAAG (ANP) - In een gebouw van het Hofstad Lyceum in Den Haag is woensdagmiddag een zwaargewonde jongen gevonden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerster kan nog niet zeggen of het om een leerling gaat. Wel is duidelijk dat er één gewonde is gevallen.

In de school, aan het Colijnplein, zijn de forensische opsporing en de districtsrecherche bezig met onderzoek. Ook is een traumahelikopter geland.