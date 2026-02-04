ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Google-moeder Alphabet investeert fors meer in AI-toepassingen

Economie
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 22:49
anp040226272 1
MOUNTAIN VIEW (ANP) - Google-moeder Alphabet gaat dit jaar nog veel meer geld investeren in toepassingen rond kunstmatige intelligentie. Het bedrijf zei bij de bekendmaking van de cijfers over het vierde kwartaal en 2025 dat de kapitaalinvesteringen in 2026 zullen uitkomen tussen de 175 miljard en 185 miljard dollar.
"We zien dat onze AI-investeringen en infrastructuur de omzet en groei overal aanjagen", aldus topman Sundar Pichai. Volgens hem zijn de hogere investeringen nodig om aan de vraag van klanten te voldoen en om de mogelijkheden te benutten die Alphabet ziet komen in de toekomst.
De omzet bedroeg afgelopen kwartaal 113,8 miljard dollar. Dat is 18 procent meer dan een jaar eerder. Over heel 2025 werd een omzet behaald van 402,8 miljard dollar. Het is voor het eerst dat de jaaromzet van Alphabet de 400 miljard dollar overschrijdt, zei Pichai in de toelichting.
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

4f1c4636afee17c64c2257ac968260b7838af3ff

De onstuitbare opkomst van de Turkse supermarkt

3fa4fda702988a37171735860ac2bef3d15d54b1 (1)

Kanker voorkomen – Vermijd deze risicofactoren

Loading