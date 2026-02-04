Nasdaq weer hard omlaag, chipbedrijf AMD keldert na cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met wisselende uitslagen gesloten, met opnieuw een scherp verlies voor de technologiegraadmeter Nasdaq. Chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD) was een opvallende daler met een min van ruim 17 procent na tegenvallende vooruitzichten. Andere grote chipfondsen op Wall Street werden mee omlaag getrokken door de koersval van AMD. Ook waren er weer veel bedrijfsresultaten.

AMD verwacht dat de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar uitkomt op ongeveer 9,8 miljard dollar, plus of min 300 miljoen dollar. Sommige analisten hadden volgens persbureau Bloomberg echter een omzet van meer dan 10 miljard dollar verwacht. Nvidia en Broadcom daalden bijna 4 procent en Micron Technology dook 9,5 procent in het rood.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 49.501,30 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 6882,72 punten. De Nasdaq verloor 1,5 procent tot 22.904,57 punten, na het verlies van 1,4 procent op dinsdag.

Uitblinker

Beleggers kregen ook gegevens over de arbeidsmarkt. Volgens loonstrookverwerker ADP kwamen er in januari 22.000 banen bij in het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat waren er aanzienlijk minder dan verwacht door kenners. Normaal gesproken loopt het ADP-cijfer vooruit op het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat rapport komt echter niet vrijdag, maar pas volgende week vanwege de gedeeltelijke shutdown van de overheid waar dinsdag een einde aan kwam.

Eli Lilly was juist een uitblinker met een plus van meer dan 10 procent dankzij positieve verwachtingen. De farmaceut profiteert van de sterke vraag naar zijn afslankmiddel en verstevigde zijn toppositie in de obesitasmarkt tegenover de Deense concurrent Novo Nordisk.

Chipproducent Texas Instruments

Andere bedrijven met cijfers waren onder meer techconcern Palantir (min 11,6 procent), biotechnoloog Amgen (plus 8,2 procent) en fastfoodketen Chipotle Mexican Grill (plus 1,9 procent). Nabeurs komt Google-moeder Alphabet (min 2,2 procent) met cijfers.

Verder maakte chipproducent Texas Instruments (min 1 procent) bekend branchegenoot Silicon Labs over te nemen voor 7,5 miljard dollar. Het aandeel Silicon Labs schoot 49 procent omhoog.