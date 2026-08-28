Noorwegen kondigt periode van nationale rouw af na dood Harald

OSLO (ANP) - De regering in Noorwegen heeft een periode van nationale rouw afgekondigd naar aanleiding van het overlijden van koning Harald. Die gaat per direct in en duurt tot en met de dag van de uitvaart.

Er gelden geen strikt gedefinieerde regels voor een nationale rouwperiode in Noorwegen. "Rouw is persoonlijk en er kunnen verschillende behoeften en wensen zijn rondom het stilstaan bij het overlijden van koning Harald", valt te lezen in een verklaring van het ministerie van Algemene Zaken.

De regering heeft wel een richtlijn opgesteld voor de periode van nationale rouw. Daarin staat advies over hoe mensen op een waardige en respectvolle manier kunnen rouwen.