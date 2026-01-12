Goud- en zilverprijzen bereiken nieuwe records na dagvaarden Fed

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De goud- en zilverprijzen hebben maandag nieuwe recordhoogtes bereikt. De zorgen over de onafhankelijkheid van de Federal Reserve werden opnieuw aangewakkerd nadat de regering van president Donald Trump dreigde met een strafrechtelijke aanklacht tegen de Amerikaanse centrale bank.

De goudprijs steeg maandag boven de 4600 dollar per troy ounce (31,1 gram). Dat is omgerekend ongeveer 3940 euro. Die van zilver klom tot meer dan 85 dollar per troy ounce. Daarmee hebben de edelmetalen hun recordopmars van de afgelopen tijd voortgezet. Goud en zilver worden in onzekere tijden als veilige beleggingen gezien.

Fed-voorzitter Jerome Powell maakte zondag bekend dat de Amerikaanse regering met de aanklacht heeft gedreigd en dat het ministerie van Justitie de Fed dagvaardingen heeft gestuurd. De stappen gaan over Powells getuigenis afgelopen zomer over de renovatie van een gebouw van de Fed, waarvan Trump vindt dat de kosten te hoog zijn. Volgens Powell wil Trump hiermee druk uitoefenen op de Fed om de rente te verlagen.