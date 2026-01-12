Groenland wil verdediging in NAVO-verband

NUUK (ANP/RTR) - De regering van Groenland heeft benadrukt dat de verdediging van het eiland in NAVO-verband geregeld zou moeten worden. De regering benadrukt "op geen enkele" manier te accepteren dat de Verenigde Staten het gebied willen inlijven.

"Groenland is deel van het Koninkrijk Denemarken. Als onderdeel van het Deense Gemenebest is Groenland lid van de NAVO en moet de verdediging van Groenland daarom via de NAVO verlopen", staat in een verklaring.

De Amerikaanse president Donald Trump zegt Groenland te willen overnemen uit veiligheidsoverwegingen. Hij wil voorkomen dat de Russen en de Chinezen invloed uitoefenen op het arctische eiland.

"Alle NAVO-landen, inclusief de Verenigde Staten, hebben een gemeenschappelijk belang in de verdediging van Groenland", staat in de verklaring van de Groenlandse regering.