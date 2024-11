Palestijnse ngo eist embargo op wapenhandel met Israël

DEN HAAG (ANP) - De Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq heeft vrijdag in een kort geding in Den Haag een volledig verbod op wapenhandel naar Israël geëist. Al-Haq en elf andere Nederlandse en Palestijnse organisaties hamerden erop dat Nederland "alles moet doen wat in de redelijkheid in de macht ligt om genocide te voorkomen". "De ongelooflijke schaal van het mensenleed kan niet meer in woorden worden uitgedrukt", verwees hun advocaat naar de situatie in de Palestijnse gebieden.

De organisaties willen dat de wapenhandel en militaire samenwerking wordt gestaakt tot een eind komt aan de "schendingen van mensenrechten". Ook de handel met illegale nederzettingen in bezet gebied zou moeten worden stilgelegd.

De landsadvocaat vroeg zich af of een kort geding de juiste manier was om dergelijke eisen neer te leggen. "In feite wordt nu gevraagd de Staat het buitenlands beleid voor te schrijven, maar daarvoor ligt de verantwoordelijkheid bij het kabinet en het parlement. Een rechter dient zich uiterst terughoudend op te stellen om bevelen op dit terrein aan de Staat te geven."

Een algeheel verbod op wapenhandel zou bovendien neerkomen op een embargo. "Dat is een sanctie, dat is een internationaal instrument en vereist een resolutie van de VN-Veiligheidsraad of Europese regelgeving."