Goud weet wat er komen gaat: voor het eerst boven 3000 dollar

De goudprijs is vrijdag voor het eerst door de 3000 dollargrens gebroken. Eerder op de dag bereikte de prijs van het edelmetaal al een nieuw recordniveau. De waarde van goud stijgt al langer door zorgen over de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Beleggers zien goud in onrustige tijden als een veilige investering.

De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) steeg vrijdagochtend in Singapore tot ruim 3004 dollar. Kenners verwachtten al dat de goudprijs boven de 3000 dollar kon uitkomen. De Australische investeringsbank Macquarie Group voorspelde deze week zelfs een piek van 3500 dollar in het tweede kwartaal.

Meevallende Amerikaanse inflatiecijfers boden deze week ook steun aan de goudprijs. De afkoeling van de prijsstijgingen geeft de Federal Reserve in de toekomst mogelijk meer ruimte voor renteverlaging. Lagere rentetarieven zijn doorgaans gunstig voor goud. De Fed zal de rente volgende week waarschijnlijk nog onveranderd laten in afwachting van verdere ontwikkelingen rond het handelsbeleid van Trump.