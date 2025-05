Goudprijs stijgt, dollar daalt na verlaging van kredietrating VS

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van goud ging maandag omhoog en de Amerikaanse dollar daalde in waarde, na de verlaging van de kredietrating van de Verenigde Staten door Moody's. De verlaging van de kredietwaardigheid van de VS komt volgens de kredietbeoordelaar door het oplopende begrotingstekort van de Amerikaanse overheid.

De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) steeg met bijna 2 procent tot ongeveer 3244 dollar. De dollar daalde ongeveer 1 procent in waarde ten opzichte van de euro. Een zwakkere dollar is doorgaans gunstig voor goud omdat het edelmetaal, dat in dollars wordt afgerekend, daardoor goedkoper wordt voor kopers in andere valuta.