Goudprijs stijgt naar nieuw recordniveau

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De goudprijs is gestegen naar een nieuw recordniveau. De prijs van het edelmetaal wordt aangejaagd door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank deze maand begint met het verlagen van de rente. Lagere rentetarieven maken goud, en ook zilver, aantrekkelijker voor beleggers.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de druk op Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, flink opgevoerd om de rente te verlagen. Ook kondigde hij onlangs het ontslag van Fed-bestuurder Lisa Cook aan. Die aanvallen worden gezien als een bedreiging voor de onafhankelijkheid van de centrale bank, die het vertrouwen in de Verenigde Staten kan ondermijnen. De onzekerheid over de onafhankelijkheid van de Fed drijft investeerders ook naar veiligere beleggingen, zoals goud.

De goudprijs klom in Singapore tot boven de 3500 dollar per troy ounce (31,1 gram) en scherpte daarmee het record uit april aan. Goud is dit jaar al ruim 30 procent in waarde gestegen.