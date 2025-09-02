Dances with Wolves-acteur Graham Greene (73) overleden

TORONTO (ANP) - Acteur Graham Greene is maandag op 73-jarige leeftijd overleden. De Canadees was bekend van zijn rollen in de films Dances with Wolves, The Green Mile en The Twilight Saga: New Moon. Hij overleed in een ziekenhuis in Toronto na een langdurige ziekte.

Voor zijn optreden in Dances with Wolves ontving Greene een Oscarnominatie voor beste mannelijke bijrol. De acteur, afkomstig uit een inheemse Canadese stam, droeg in Hollywood bij aan de veranderende gesprekken over representatie van de First Nations, een van de drie inheemse groepen in Canada. "Hij was een groot man met sterke morele waarden, ethiek en karakter en zal voor altijd gemist worden", zei zijn agent in een verklaring.

Greenes laatste televisieoptreden was in de serie Reservation Dogs. In die serie werd het verhaal verteld van een inheemse stam. Greenes werk leverde hem een Grammy, een Gemini, een Canadian Screen Award en een Independent Spirit Award-nominatie op. Hij werd ook opgenomen in Canada's Walk of Fame.