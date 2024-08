Goudprijs voor het eerst ooit boven de 2500 dollar

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van goud is voor het eerst in de geschiedenis hoger geweest dan 2500 dollar per troy ounce (31,1 gram). Dat is te danken aan de verwachting van beleggers dat de Amerikaanse centrale bank niet lang meer wacht met het verlagen van de rente.

Op de spotmarkt werd goud vrijdag in de loop van de dag verhandeld voor 2500,16 dollar. Omgerekend gaat het om ruim 2270 euro. Even later zakte de prijs wel weer wat terug.

Hogere rentetarieven zijn doorgaans ongunstig voor beleggingen in goud. Als je je geld in goud steekt, ontvang je namelijk geen rente over die investering. Door het vooruitzicht van een renteverlaging wordt goud dus een aantrekkelijkere belegging.

Geopolitieke spanningen

Door alle speculaties wordt de dollar daarnaast zwakker, waardoor goud goedkoper wordt voor handelaren met andere valuta's. Hierdoor stijgt de vraag naar het edelmetaal eveneens en dat duwt de prijs omhoog.

Verder zorgen ook geopolitieke spanningen, zoals de onrust in het Midden-Oosten door de oorlog tussen Israël en Hamas, voor een hogere goudprijs. Het edelmetaal wordt doorgaans gezien als een veilige belegging.