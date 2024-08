Oekraïne rukt verder op in Russische regio Koersk

KOERSK (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Oekraïense strijdkrachten zijn verder opgerukt in de Russische regio Koersk. De troepen hebben in sommige gebieden zo'n 3 kilometer terreinwinst geboekt, zegt legerleider Oleksandr Syrsky tegen president Volodymyr Zelensky in een video die is geplaatst op berichtendienst Telegram.

De operatie in Koersk verloopt volgens plan, volgens Syrsky. De opperbevelhebber verwacht dat het leger daar "veel" Russische soldaten gevangen kan nemen die kunnen worden geruild met gevangengenomen Oekraïense soldaten.

Gouverneur Aleksej Smirnov van Koersk zei dat Oekraïne een verkeersbrug over de rivier Sejm heeft vernietigd. De brug zou belangrijk zijn geweest voor de evacuatie van zo'n 20.000 inwoners.