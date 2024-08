Immers en Van de Velde verslaan Brouwer en Meeuwsen op EK beach

DEN HAAG (ANP) - Beachvolleyballers Matthew Immers en Steven van de Velde hebben de kwartfinales bereikt van het EK. Het koppel, dat ook actief was op de Olympische Spelen van Parijs, won in Den Haag in drie sets van het ervaren duo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen: 18-21 21-14 15-11.

Voor Brouwer en Meeuwsen was het de laatste wedstrijd die ze samen speelden. Op hun palmares staan de wereldtitel in 2013 en olympisch brons in Rio 2016. Het koppel begon goed aan de wedstrijd. Brouwer en Meeuwsen namen in de eerste set al vroeg een voorsprong en die stonden ze niet meer af: 21-18. Ook in het tweede bedrijf kwamen de oudgedienden voor, maar bij een stand van 7-5 namen Immers en Van de Velde het initiatief over. Ze liepen uit naar 21-14. Ook in de derde set had het als vierde geplaatste koppel de overhand: 15-11.

Van de Velde kon op het toernooi in eigen land steeds rekenen op luid applaus. De beachvolleyballer had het zwaar te verduren op de Spelen in Parijs. Hij werd tijdens wedstrijden uitgejoeld door het publiek, omdat een rechtbank in Engeland hem in 2016 veroordeelde voor seks met een minderjarige. Van de Velde overwoog het toernooi te verlaten, maar speelde toch door. Hij strandde met Immers in de achtste finales.