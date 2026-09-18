Gouverneur Californië onderzoekt 'kill switch' voor AI

SACRAMENTO (ANP/BLOOMBERG) - De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, laat de noodzaak van een noodknop, ook wel 'kill switch' genoemd, in AI-modellen onderzoeken. Daarvoor heeft hij een decreet getekend. Hij beschuldigde de Amerikaanse president Donald Trump ervan niets aan de veiligheidszorgen rond kunstmatige intelligentie te doen.

De Democraat Newsom draagt een werkgroep op om binnen twee maanden met advies te komen voor betere wetgeving op het gebied van de veiligheid en beveiliging van AI in Californië, het centrum van de Amerikaanse techindustrie. De werkgroep zou onder meer een verplichting voor bedrijven om een noodknop te ontwikkelen voor geavanceerde AI-modellen.

"We wachten niet met handelen; we gaan ons werk aan substantieel en verantwoord toezicht op kunstmatige intelligentie versnellen voordat het te laat is", heeft Newsom laten weten. "We gaan dit doordacht aanpakken, maar met grote spoed; de belangen zijn te groot om af te wachten of actie uit te stellen."