ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bronnen: Pakistan stuurt meer militaire steun naar Saudi-Arabië

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 18:09
anp180926200 1
Volg ons op Google Nieuws
ISLAMABAD (ANP/DPA) - Pakistan stuurt meer militaire hulp naar Saudi-Arabië nu het conflict in Jemen escaleert. Dat zeggen bronnen in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad tegen persbureau DPA.
Pakistan en Saudi-Arabië zijn bondgenoten. De landen hebben nauwe militaire banden en sloten dit jaar een defensiepact met NAVO-lidstaat Turkije. In Saudi-Arabië bevinden zich al Pakistaanse troepen, gevechtsvliegtuigen en een luchtafweersysteem.
Er gaan nu ook artilleriesystemen, drones en antidronesystemen naar Saudi-Arabië, zeggen de bronnen. Het militaire materieel dat al aanwezig was, wordt klaargezet voor grootschalige defensieve operaties.
Saudi-Arabië is in buurland Jemen verwikkeld in een conflict met de Houthi's, die zijn opgerukt naar de zeestraat Bab al-Mandeb. De bronnen waarschuwen dat Pakistan en Turkije zich met het conflict gaan bemoeien als de Houthi's die belangrijke waterweg blokkeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2750745947

Scheiding na een lang huwelijk alleen: dit verrast vijftigers het meest

shutterstock_2758245933

Dit zijn de slechtste tweedehands auto's – en dit de beste

schimmelstippen-plafond-header

Die zwarte stipjes op je plafond zijn geen vuil (maar erger)

beroerd gesteld met vertrouwen in pensioenfondsen1604915292

Nieuwe baan, minder pensioen: de regel die in geen enkel sollicitatiegesprek voorbijkomt

anp170926223 1

Trump zinspeelt op grote escalatie oorlog Iran

ANP-72204409

Ontplofte powerbank in KLM-toestel was van Camiel Eurlings

Loading