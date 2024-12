Grafiek: Nederland hoort tot de grootste exporteurs ter wereld

Van onze telefoons tot kleding en auto's, het is allemaal afkomstig uit 'de fabriek van de wereld', zoals China wordt genoemd, maar dat is niet altijd zo geweest. Pas na de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in 2001 opende het land zich volledig voor de wereldeconomie, wat het al snel tot de belangrijkste schakel in de huidige wereldwijde toeleveringsketens maakte.

Onderstaande grafiek, gebaseerd op gegevens van de WTO, illustreert de indrukwekkende opkomst van China tot de top van de wereldwijde exporteurs van goederen in de afgelopen 23 jaar. Het laat ook zien wie de wereldhandel domineerde vóórdat de Chinese maakindustrie een allesoverheersende kracht werd. Daarnaast toont de grafiek de enorme effecten van globalisering op exportvolumes. Tussen 2000 en 2023 is de wereldwijde goederenexport 3,7 keer zo groot geworden, van 6,5 biljoen tot 23,8 biljoen dollar (niet gecorrigeerd voor inflatie). In dezelfde periode groeide de Chinese export maar liefst 13,6 keer, van 250 miljard tot 3,4 biljoen dollar, waarmee het andere grote exporteurs ver achter zich liet.

China's transformatie tot wereldwijd productiecentrum en de grootste exporteur ter wereld is te danken aan een combinatie van factoren, waaronder een overvloed aan arbeidskrachten, gunstig overheidsbeleid en enorme investeringen in infrastructuur.

Maar in de hoogste regionen van de lijst duikt ook Nederland op. We zijn grotere exporteurs dan landen als Frankrijk, Zuid-Korea of het Verenigd Koninkrijk.