Grand'Italia wordt mogelijk overgenomen door Frans bedrijf

DEN HAAG (ANP) - Het pastasauzenmerk Grand'Italia komt mogelijk in handen van het Franse Pimente Investissement, dat onderdeel is van investeerder CVC. Pimente voert hierover vergevorderde gesprekken met GBfoods Europe, waar de in Nederland gevestigde Grand'Italia-eigenaar GranFood onder valt. Dit meldt GBfoods, een groot levensmiddelenbedrijf in Europa.

GBfoods wil niet kwijt voor hoeveel geld GranFood wordt verkocht. De voorlopige overeenkomst wordt nog besproken met de ondernemingsraad en moet ook worden goedgekeurd door de autoriteiten. De overname moet de komende maanden worden afgerond. Alle Nederlandse medewerkers blijven in dienst van GranFood, dat zelfstandig en onder dezelfde naam blijft bestaan.

"Deze transactie zal helpen om het volledige potentieel van een van de meest geliefde merken van Nederland te benutten", zegt general manager Jorrit van Lubek van GranFood. "Ik blijf Grand'Italia leiden en kijk met veel enthousiasme uit naar de volgende groeifase die voor ons ligt."

Nederlandse consumenten

Grand'Italia werd in 1983 opgericht om de Italiaanse keuken naar Nederlandse consumenten te brengen. Het merk is volgens GBfoods marktleider in Nederland op het gebied van pasta en pastasauzen.

GranFood heeft naast Grand'Italia ook onder meer sausmerk Aardappel Anders, Saitaku, dat producten voor de Japanse keuken biedt, en Ocean Spray, bekend van zijn cranberrydranken.