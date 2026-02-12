Rusland bedankt Melania Trump voor hereniging kinderen

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Witte Huis meldt dat Melania Trump er voor de derde keer voor heeft gezorgd dat Oekraïense en Russische kinderen herenigd zijn met hun ouders. De Russische topambtenaar die gaat over kinderrechten, Maria Lvova-Belova, zegt dat het om zes kinderen gaat: vijf Oekraïners en een Russisch kind. Ze dankte de Amerikaanse presidentsvrouw voor de rol die zij daarbij gespeeld zou hebben.

"Ik waardeer dat Rusland en Oekraïne toegewijd zijn aan het terugbrengen van kinderen die ontheemd zijn door de omstandigheden rond het conflict", stelt Melania in een verklaring. Tegelijkertijd roept ze beide landen op om nog meer te doen.

Na het begin van de oorlog zijn duizenden kinderen gescheiden van hun ouders en naar Rusland gebracht. Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft daarom arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin en Lvova-Belova.