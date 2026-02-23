ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bokslegenden Mayweather en Pacquiao keren terug in de ring

Sport
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 22:53
anp230226196 1
LAS VEGAS (ANP/RTR) - De Amerikaan Floyd Mayweather en Filipijn Manny Pacquiao treffen elkaar in september voor een professionele bokswedstrijd in Las Vegas. Dat maakte Netflix maandag bekend.
Het gevecht tussen twee van de grootste namen in de bokssport zal live worden uitgezonden op Netflix. "Floyd en ik gaven de wereld wat nog steeds het grootste boksgevecht in de geschiedenis is. De fans hebben lang genoeg gewacht. Ze verdienen een herhaling van onze wedstrijd in 2015", zei Pacquiao in een verklaring. Mayweather won die wedstrijd op punten.
De 48-jarige Mayweather keert voor de vierde keer terug uit zijn pensioen. Zijn laatste gevecht was in 2017, toen de Amerikaan won van de Ier Conor McGregor.
Ook Pacquiao behoort tot de beste en succesvolste boksers aller tijden. Hij is de enige die in acht verschillende gewichtsklassen wereldtitels vergaarde. Pacquiao beëindigde vijf jaar geleden zijn loopbaan omdat hij president van zijn land wilde worden. Vorig jaar kondigde hij een tijdelijke comeback aan. Zijn gevecht tegen de Amerikaan Mario Barrios in Las Vegas leverde geen winnaar op.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549637638

Aldi keert terug: hoe de ongezellige dozenwinkel een moderne prijsvechter werd

155989585_m

Je koptelefoon kan schadelijk zijn

186242413_m

"Als prostaatchirurg zou ik willen dat elke man dit wist"

2025-12-12t181134z-657674452-rc2yeiaxr4za-rtrmadp-3-ukraine-crisis-south-frontline

Het dorp waar Russische soldaten een levensverwachting van 12 minuten hebben

wat-vraagt-winter-vol-liefde-ster-pearl-voor-een-schilderij-dit-bedrag-verrast-fans

Wat kost een schilderij van ‘Winter vol liefde’-ster Pearl? Fans staan versteld

167589640_m

Trumps tariefblunder: hoe China en Brazilië de grote winnaars worden van het nieuwe handelsbeleid

Loading