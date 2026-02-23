Bokslegenden Mayweather en Pacquiao keren terug in de ring

LAS VEGAS (ANP/RTR) - De Amerikaan Floyd Mayweather en Filipijn Manny Pacquiao treffen elkaar in september voor een professionele bokswedstrijd in Las Vegas. Dat maakte Netflix maandag bekend.

Het gevecht tussen twee van de grootste namen in de bokssport zal live worden uitgezonden op Netflix. "Floyd en ik gaven de wereld wat nog steeds het grootste boksgevecht in de geschiedenis is. De fans hebben lang genoeg gewacht. Ze verdienen een herhaling van onze wedstrijd in 2015", zei Pacquiao in een verklaring. Mayweather won die wedstrijd op punten.

De 48-jarige Mayweather keert voor de vierde keer terug uit zijn pensioen. Zijn laatste gevecht was in 2017, toen de Amerikaan won van de Ier Conor McGregor.

Ook Pacquiao behoort tot de beste en succesvolste boksers aller tijden. Hij is de enige die in acht verschillende gewichtsklassen wereldtitels vergaarde. Pacquiao beëindigde vijf jaar geleden zijn loopbaan omdat hij president van zijn land wilde worden. Vorig jaar kondigde hij een tijdelijke comeback aan. Zijn gevecht tegen de Amerikaan Mario Barrios in Las Vegas leverde geen winnaar op.