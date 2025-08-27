ECONOMIE
Greenchoice koopt zonneparken en projecten van Noors Statkraft

Economie
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 13:05
ROTTERDAM (ANP) - Energieleverancier Greenchoice koopt de Nederlandse zonneparken van het Noorse energiebedrijf Statkraft. Ook gaan nog te ontwikkelen projecten voor windmolens op land, zonnepanelen en batterijopslag over naar Greenchoice, maakten de bedrijven bekend.
Greenchoice zegt door de overname flink uit te breiden als ontwikkelaar van projecten voor de opwekking van groene stroom. Het Rotterdamse bedrijf verwacht met deze stap de levering van groene stroom aan klanten "voorspelbaar en betrouwbaar" te houden.
Met de overname maken ook 36 medewerkers van Statkraft in Nederland de overstap naar Greenchoice. De energieleverancier zegt dat hun technologische kennis de positie op de markt voor flexibiliteit op het stroomnet versterkt.
Greenchoice en Statkraft maken geen overnamebedrag bekend. De aankoop wordt naar verwachting dit najaar afgerond.
