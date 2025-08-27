Meer mensen downloaden 112-app na dood Lisa

DEN HAAG (ANP) - De 112-app is sinds vorige week 85.000 keer gedownload, meldt de politie. Dat is volgens een woordvoerder flink meer dan gemiddeld. De politie verklaart de toename door de aandacht voor de app in de media en op sociale media, na de dood van de 17-jarige Lisa vorige week in Duivendrecht.

De 112-app is bedoeld voor mensen die niet of niet goed kunnen praten of horen vanwege een fysieke beperking. Ook is hij handig voor wie geen of niet goed Nederlands of Engels spreekt, omdat de chatfunctie van de app automatisch vertaalt. Verder kan de app van meerwaarde zijn voor wie niet wil dat anderen een oproep aan de meldkamer kunnen horen.

Op dit moment is de app zo'n 450.000 keer gedownload. Het aantal downloads van vorige week is een stijging van 20 procent ten opzichte van dezelfde week een maand eerder. Een woordvoerder van de politie spreekt van "een enorme stijging. En die gaat nog door."