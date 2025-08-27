ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitsland wil meer militairen trekken met opslag en vragenlijst

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 13:03
anp270825103 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland gaat militairen beter betalen en 18-jarigen bevragen over hun belangstelling voor de krijgsmacht om meer rekruten te trekken. Een dienstplicht komt er nog niet, maar daarvoor worden wel voorbereidingen getroffen.
De Duitse krijgsmacht heeft veel meer mensen nodig, zeker nu de dreiging van Rusland is toegenomen en Europa zijn verdediging opschroeft. De komende jaren zouden er 80.000 rekruten bij moeten komen.
De christendemocraten in de regering hadden graag de dienstplicht heringevoerd, maar de sociaaldemocraten van defensieminister Boris Pistorius willen voorlopig vasthouden aan een beroepsleger. Voor een vorm van dienstplicht moeten eerst ook nog veel kazernes worden opgeknapt of gebouwd en andere voorbereidingen getroffen, erkent ook bondskanselier Friedrich Merz.
Een vorm van dienstplicht kan alsnog worden ingevoerd als het aantal aanmeldingen blijft tekortschieten of als het gevaar voor Duitsland nog verder toeneemt, heeft de regering afgesproken.
Vorig artikel

Leen Bakker bevestigt verkoop Belgische winkels om verliezen

Volgend artikel

Greenchoice koopt zonneparken en projecten van Noors Statkraft

POPULAIR NIEUWS

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

Schermafbeelding 2025-08-27 090326

B&B Vol liefde: Daniël gedroeg zich als een puber op vakantie in Chersonissos

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt

ANP-527045868

Is het niet juist handiger om links te blijven rijden op de snelweg?