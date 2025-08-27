Duitsland wil meer militairen trekken met opslag en vragenlijst

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland gaat militairen beter betalen en 18-jarigen bevragen over hun belangstelling voor de krijgsmacht om meer rekruten te trekken. Een dienstplicht komt er nog niet, maar daarvoor worden wel voorbereidingen getroffen.

De Duitse krijgsmacht heeft veel meer mensen nodig, zeker nu de dreiging van Rusland is toegenomen en Europa zijn verdediging opschroeft. De komende jaren zouden er 80.000 rekruten bij moeten komen.

De christendemocraten in de regering hadden graag de dienstplicht heringevoerd, maar de sociaaldemocraten van defensieminister Boris Pistorius willen voorlopig vasthouden aan een beroepsleger. Voor een vorm van dienstplicht moeten eerst ook nog veel kazernes worden opgeknapt of gebouwd en andere voorbereidingen getroffen, erkent ook bondskanselier Friedrich Merz.

Een vorm van dienstplicht kan alsnog worden ingevoerd als het aantal aanmeldingen blijft tekortschieten of als het gevaar voor Duitsland nog verder toeneemt, heeft de regering afgesproken.