Greenpeace onderzoekt walvissen en dolfijnen om diepzeemijnbouw

BERGEN (ANP) - Greenpeace gaat samen met een groep wetenschappers onderzoek doen naar kwetsbare zeezoogdieren in het noordpoolgebied. Ze willen meer te weten komen over walvis- en dolfijnsoorten die last kunnen hebben van diepzeemijnbouw. Noorwegen heeft in juni gebieden aangewezen waar mogelijk belangrijke grondstoffen gewonnen kunnen worden.

In het gebied liggen onderwaterbergen en diepzeeruggen. "Het is bekend dat walvissen en dolfijnen onderzeese bergen gebruiken als voedsel- en broedgebied of zelfs als navigatiehulp tijdens hun migraties", stelt Greenpeace. De organisatie maakt zich grote zorgen om de effecten van diepzeemijnbouw. "Walvissen en dolfijnen zijn zeer gevoelig voor industriële activiteiten en geluidsoverlast."

De wetenschappers doen daarom komende weken onderzoek naar de zeezoogdieren vanaf een Greenpeaceschip. "We zijn geïnteresseerd in welke soorten er in het gebied voorkomen en ook in hun gedrag. We hopen dat onze wetenschappelijke gegevens een aanvulling zullen zijn op ander onderzoek in het gebied", zegt ecoloog Kirsten Young van de Universiteit van Exeter, die ook aan boord is van het schip. Het onderzoek begint bij het eiland Jan Mayen en eindigt na ongeveer twintig dagen op Spitsbergen.