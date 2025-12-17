Greenpeace pleit voor nieuwe taks op 'luxetickets'

AMSTERDAM (ANP) - Greenpeace pleit voor een nieuwe taks op businessclasstickets en eersteklastickets in de luchtvaartsector. Argument hiervoor is dat de stoelen van deze tickets veel meer ruimte innemen en dus vervuilender zijn.

Volgens Greenpeace zijn passagiers in de eerste klas en businessclass verantwoordelijk voor 36 procent van alle CO2-uitstoot op langeafstandsvluchten vanuit Europa. Dat terwijl ze maar een klein gedeelte (14 procent) uitmaken van de passagiers. Het blijkt uit een nieuwe Europese analyse van T3 Transportation Think Tank, die is uitgevoerd in opdracht van Greenpeace Centraal- en Oost-Europa.

Er is volgens de milieubeschermingsorganisatie een groeiende trend onder Europese luchtvaartmaatschappijen om hun luxeaanbod voor zeer rijke reizigers uit te breiden. Eersteklas- en businessclassvluchten stoten per passagierskilometer vier tot vijf keer zoveel CO2 uit als economyvluchten, vooral omdat ze veel meer ruimte innemen en per passagier meer gewicht vervoeren.