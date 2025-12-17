ECONOMIE
Media: Nederlandse toerist gedood bij kroeggevecht in Egypte

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 1:13
anp171225004 1
HURGHADA (ANP) - Een Nederlandse toerist is in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gekomen na een vechtpartij in een café in de Egyptische havenstad Hurghada, aan de Rode Zee. Dat melden lokale media, waaronder de nieuwssite Cairo24.
Generaal-majoor Ayman Hamzawi, hoofd van de veiligheidsdienst van de Rode Zee-regio, ontving een melding van een vechtpartij in een café in de jachthaven van Hurghada, aldus Cairo24. Toen de politie arriveerde, bleek dat een 21-jarige Nederlander was overleden. Hij was bezweken aan een steekwond en bloedingen aan de linkerkant van zijn buik.
Het lichaam van de Nederlander is overgebracht naar het mortuarium van het Rode Zee Ziekenhuis. Lokale autoriteiten zijn een ​​onderzoek begonnen om de oorzaak van het incident vast te stellen, aldus Cairo24.
