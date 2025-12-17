Parlement Curaçao wil hulp Nederland voor veiliger luchtverkeer

WILLEMSTAD (ANP) - Het parlement van Curaçao wil militaire bijstand van Nederland die kan bijdragen aan de veiligheid van het vliegverkeer van Curaçao en heeft daarover twee moties aangenomen. Dit is gebeurd naar aanleiding van de 'bijna-botsingen' onlangs in het Curaçaose luchtruim.

Het Curaçaose parlement wil van Nederland onder meer "militaire radar- en sensorcapaciteit voor de detectie van luchtvaartuigen die zonder actieve transponder opereren". Hiermee wordt verwezen naar Amerikaanse militaire vliegtuigen die bij de bijna-botsingen betrokken zouden zijn geweest en die zonder transponder vliegen. Daarmee zijn ze door de luchtverkeersleiding van Curaçao niet te traceren en kunnen ongelukken in de lucht ontstaan.

In een andere motie wordt er bij de regering op aangedrongen om samen met de regering van Nederland, Aruba en Sint-Maarten een diplomatiek protest in te dienen bij de Verenigde Staten en te verzoeken om "volledige transparantie over militaire operaties in het Curaçaose territoriale luchtruim". De Staten willen ook dat met de VS een verplichting wordt overeengekomen voor het gebruik van transponders door Amerikaanse vliegtuigen en dat er meer communicatie over militaire operaties is tussen de VS en de Curaçaose luchtverkeersleiding.