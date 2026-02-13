ECONOMIE
Greenpeace teleurgesteld om verwachte passagiersstijging Schiphol

Economie
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 10:24
anp130226092 1
SCHIPHOL (ANP) - Greenpeace is niet te spreken over de verwachte stijging van het aantal reizigers op Schiphol. "We zijn teleurgesteld dat het aantal passagiers op Schiphol naar verwachting zo hoog ligt", reageert Wouter Lemm van Greenpeace Nederland.
De luchthaven rekent erop dat het aantal reizigers dit jaar verder toeneemt, tot maximaal 72 miljoen. Daarmee zou het aantal voor het eerst weer kunnen uitkomen boven het niveau van voor de coronaperiode. Dat komt onder meer door de inzet van grotere vliegtuigen.
"Schiphol wil steeds meer ruimte innemen", aldus de milieuorganisatie. "De overheid moet wat ons betreft een maximum zetten op de uitstoot van de luchtvaart."
Klimaatactivisten van Greenpeace voeren op dit moment actie bij het hoofdgebouw van Lelystad Airport, dat ook onderdeel is van het bredere luchthavenbedrijf Schiphol Group. Ze willen dat de politiek een definitieve streep zet door de plannen om dat vliegveld te gebruiken voor burgerluchtvaart.
