Xandra Velzeboer draagt medaille ook op aan zus Michelle

MILAAN (ANP) - Xandra Velzeboer straalde na haar gouden medaille op de 500 meter bij de Spelen in Milaan. De olympisch kampioene had na afloop van haar race ook oog voor haar jongere zus Michelle, die genoegen moest nemen met een derde plaats in de B-finale. "Zonder haar had ik dit niet gekund. Deze medaille is ook van haar."

Waar Xandra Velzeboer in de Milano Ice Skating Arena haar halve finale donderdagavond won in een wereldrecord, kwam Michelle in dezelfde rit ten val. Na afloop van de rit zaten ze naast elkaar, maar waren beide shorttracksters met zichzelf bezig.

"Ik had het al door in de rit en vind het heel stom voor Michelle", reageerde Xandra. "Het is vet dat we samen in de semifinal staan en ik had haar meer gegund. De afgelopen twee jaar hebben geleerd dat het geen nut heeft om daar tijdens de wedstrijd mee bezig te zijn. Ik kan me daarvan afsluiten, hoe graag ik er ook voor haar wil zijn. Je bent met je eigen wedstrijd bezig en andersom wil je niet dat de ander afgeleid raakt."