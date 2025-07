Driekus K. (53) eerder veroordeeld voor aanslag op andere ex

De 53-jarige Driekus K., die dinsdagmiddag voor de ogen van hun twee kinderen zijn ex-vrouw Joeweela (39) zou hebben doodgeschoten in Gouda, blijkt een verleden vol geweld te hebben. De Eindhovenaar werd in 2009 veroordeeld tot 13 jaar cel voor poging tot moord op een andere ex-vriendin een jaar eerder. Driekus K. vuurde in totaal acht kogels op haar af, voor de ogen van hun beider zoontje. De vrouw overleefde het ternauwernood.

Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Telegraaf. Driekus K. werd door de rechtbank Den Bosch in april 2009 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar voor onder meer een poging tot moord op een destijds 34-jarige ex-geliefde en de zware mishandeling van haar broer.

Net als bij Joeweela lijkt het erop dat K. het destijds niet kon verkroppen dat een geliefde een punt achter de relatie zette. Op 26 oktober 2008 voert K. het plan uit om zijn ex-vriendin te vermoorden, zo staat in een vonnis van de rechtbank Oost-Brabant. Met een vuurwapen begeeft hij zich naar de flat van zijn ex in de wijk Hoogheem in Boxtel.