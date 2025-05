Groei economie eurozone iets zwakker dan eerder gemeld

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar iets zwakker gegroeid dan eerder gemeld. Volgens een nieuwe raming van het Europese statistiekbureau Eurostat bedroeg de groei 0,3 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Bij een eerste schatting werd nog een groei van 0,4 procent op kwartaalbasis gemeld.

Op jaarbasis bleef het groeicijfer voor het eurogebied ongewijzigd op 1,2 procent. Voor de gehele Europese Unie was sprake van een groei van 0,3 procent in vergelijking met de voorgaande periode en 1,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Binnen de EU werd de sterkste groei op kwartaalbasis gemeten voor Ierland (3,2 procent). In Slovenië was de sterkste krimp te zien met een min van 0,8 procent.

De Nederlandse economie groeide in het afgelopen kwartaal met 0,1 procent op kwartaalbasis en met 2 procent op jaarbasis.