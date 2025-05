Rusland: overleg met Oekraïne in tweede helft van de dag

ISTANBUL (ANP/AFP) - Rusland zegt dat de vredesbesprekingen met Oekraïne in Istanbul zijn verschoven naar "de tweede helft van de dag". Dat is op verzoek van gastland Turkije, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Russische staatspersbureau TASS meldde eerder dat het overleg om 09.00 uur zou beginnen, maar dat werd al snel tegengesproken door Oekraïne. Er is weinig bekend over de nog te voeren gesprekken. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in Ankara om 12.00 uur een ontmoeting met president Recep Tayyip Erdogan. Hij beslist daarna pas wat de volgende stappen zullen zijn, zei een Oekraïense functionaris.

Het directe overleg tussen Rusland en Oekraïne komt na een voorstel van de Russische president Vladimir Poetin. Zelensky daagde Poetin uit om naar Istanbul te komen voor een ontmoeting, maar die ging niet akkoord.