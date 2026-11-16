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Groei economie Japan valt stil door slecht weer en hoge inflatie

Economie
door anp
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TOKIO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De groei van de economie van Japan is in het derde kwartaal van dit jaar stilgevallen ten opzichte van de voorgaande periode, terwijl door economen was gerekend op een kleine plus. De economie werd gehinderd door slecht weer zoals zware en langdurige regenval, maar ook door de hoge inflatie die drukt op de consumentenbestedingen. In het tweede kwartaal groeide de op drie na grootste economie ter wereld nog met 0,4 procent.
Op jaarbasis kromp de Japanse economie zelfs met 0,1 procent. Dat is de eerste krimp in een jaar tijd. Door het slechte weer bleven consumenten weg bij winkels. Daarnaast zijn door de oorlog in het Midden-Oosten de energieprijzen in Japan sterk gestegen, wat de inflatie aanjaagt. Het Aziatische land is erg afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen uit het Midden-Oosten.
In hoofdstad Tokio regende het van eind augustus tot begin oktober vrijwel onafgebroken. Dat is de langste periode van aanhoudende regenval in Tokio ooit gemeten.
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