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80-jarige 'baas der bazen' Mexicaanse drugshandel overleden

Samenleving
door anp
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MEXICO-STAD (ANP/AFP) - De Mexicaanse drugsbaas Miguel Ángel Félix Gallardo is zondag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat melden de autoriteiten van de deelstaat Jalisco. De medeoprichter van het Guadalajarakartel, bijgenaamd 'de baas der bazen', zat sinds 1989 vast.
Félix Gallardo overleed in een ziekenhuis, doordat meerdere organen niet meer functioneerden. Hij was twee dagen eerder vanuit de gevangenis naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn gezondheid was de afgelopen jaren sterk achteruitgegaan.
De voormalige politieman speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Mexicaanse drugshandel. Hij bracht drugsbendes samen in het Guadalajarakartel en werkte samen met Colombiaanse drugshandelaren, onder wie Pablo Escobar. Uit het kartel kwam later het Sinaloakartel voort. Zijn opkomst als drugsbaas wordt verbeeld in de Netflixserie Narcos: Mexico.
Félix Gallardo zat een celstraf van veertig jaar uit voor de moord op de Amerikaanse drugsagent Enrique 'Kiki' Camarena in 1985. Camarena werd ontvoerd, gemarteld en vermoord. Zijn dood leidde tot grote woede in de Verenigde Staten.
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