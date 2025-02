Truckfabrikant Nikola overweegt aanvraag uitstel van betaling

PHOENIX (ANP/BLOOMBERG) - Nikola, een fabrikant van elektrische en waterstoftrucks, overweegt in de Verenigde Staten uitstel van betaling aan te vragen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. De financiële problemen van het bedrijf zouden onder meer te maken hebben met een terugroepactie in 2023 als gevolg van motorbranden. Ook de verkopen vielen tegen.

Nikola, dat net als autofabrikant Tesla genoemd is naar de uitvinder Nikola Tesla, was een tijd geliefd bij beleggers op Wall Street. Toen het in 2020 naar de beurs ging, was het bedrijf 34 miljard dollar waard hoewel het op dat moment nog geen omzet had. Maar al snel stortte de koers in, na aantijgingen van fraude aan het adres van oprichter Trevor Milton. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot een celstraf omdat hij beleggers had voorgelogen over de voortgang bij de ontwikkeling van die stekkervrachtwagens.

Nikola werkt volgens de bronnen met een advocatenkantoor en financieel adviseurs aan een zogeheten Chapter 11-faillissementsaanvraag. Dat betekent dat het bedrijf tijdelijk is beschermd tegen schuldeisers terwijl het bestuur een oplossing voor de geldnood kan vinden. De ingewijden geven aan dat de plannen nog niet definitief zijn.