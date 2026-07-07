Groene belegger ziet af van juridische stappen tegen BP

LONDEN (ANP) - De activistische beleggersgroep Follow This ziet af van juridische stappen tegen olie- en gasconcern BP. Het groene beleggerscollectief meldt dinsdag dat het in plaats daarvan een nieuwe aandeelhoudersresolutie zal indienen voor de algemene vergadering van 2027. Het is nog niet bekend wat dat voorstel inhoudt.

Het besluit van Follow This volgt op de gebeurtenissen tijdens de aandeelhoudersvergadering in april. Toen werd onder meer een voorstel van BP weggestemd om klimaatrapportageverplichtingen te schrappen.

Na deze vergadering "verwachten we niet dat BP opnieuw een aandeelhoudersresolutie zal blokkeren", zegt de Nederlandse oprichter van Follow This, Mark van Baal, nu. "We hebben geen rechterlijke uitspraak nodig om aandeelhoudersrechten te verdedigen, nu de aandeelhouders hebben laten zien dat het blokkeren van een resolutie niet getolereerd zal worden."

Follow This dreigde in maart in het Verenigd Koninkrijk naar de rechter te stappen omdat BP hun aandeelhoudersvoorstel niet op de agenda voor de jaarvergadering wilde zetten. Daarin riep de organisatie BP op om een strategie te presenteren om waardevol te blijven in een scenario waarin de vraag naar fossiele brandstoffen daalt. BP zou de aandeelhoudersresolutie hebben geweigerd omdat die niet voldoet aan de statuten van het bedrijf en het Britse vennootschapsrecht.