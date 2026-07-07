Frida Vogels (96), schrijfster van De harde kern, overleden

BOLOGNA (ANP) - De Nederlandse schrijfster Frida Vogels is overleden. Haar uitgeverij Van Oorschot meldt dinsdag dat Vogels maandag op 96-jarige leeftijd is overleden in Bologna, de Italiaanse stad waar ze sinds de jaren 50 woonde. Vogels is onder meer bekend van de boekenserie De harde kern.

In 1994 won Vogels de Libris Literatuur Prijs met het tweede deel van De harde kern, Met zijn drieën. De schrijfster, die door de uitgeverij als "volstrekt publiciteitsschuw" wordt omschreven, wilde de prijs destijds niet zelf in ontvangst nemen.

Van Oorschot begon in 2005 met de publicatie van haar dagboeken, waarvan uiteindelijk elf delen verschenen. In totaal waren er zestien delen, maar in 2014 besloot Vogels dat er van haar dagboeken niets meer gepubliceerd zou worden. Vogels vertaalde werk van Italiaanse auteurs als Salvatore Satta, Primo Levi en Cesare Pavese.

In 2024 verscheen Vogels' autobiografische boek In den vreemde. Haar uitgeverij omschrijft het boek als een "waardige sluitsteen van haar oeuvre".