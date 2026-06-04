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Groene stroom is wel echt groen, zeggen leveranciers na rapport

Economie
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 14:13
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ROTTERDAM (ANP) - De groene stroom die consumenten en ondernemers krijgen is wel echt duurzaam te noemen, zeggen energieleveranciers Eneco en Essent in een reactie op een onderzoek van klimaatstichting HIER. Die organisatie meldde donderdag dat ongeveer een derde van de groenestroomproducten niet van duurzame bronnen in Nederland komt, maar wordt 'vergroend' met certificaten uit het buitenland. Daarbij gaat het onder meer om bepaalde producten van Eneco en Essent.
Volgens HIER zijn vier zakelijke producten van Eneco niet echt groen te noemen, omdat de stroom deels of helemaal uit het buitenland wordt geïmporteerd. Een woordvoerder licht toe dat Eneco wel vindt dat dit echt groene stroom is en spreekt van een "definitiekwestie". "HIER vindt certificaten blijkbaar te onduidelijk. Voor ons werkt het certificatensysteem naar behoren en we kunnen duidelijk inzien of we groene stroom kopen."
Op een van de producten van Essent heeft HIER soortgelijke kritiek.
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