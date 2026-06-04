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Koninklijke Horeca Nederland richt meldpunt op na datalek sector

Economie
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 14:15
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WOERDEN (ANP) - Koninklijke Horeca Nederland (KHN) doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen, bevestigt KHN na berichtgeving in meerdere media over een datalek in de hotellerie.
"Hoeveel hotels het exact betreft gaan wij nu inventariseren", stelt voorzitter van KHN Marijke Vuik. "Of veel consumenten benadeeld zijn, is ook nog niet bekend. Dit wijst mogelijk op een breder cyber- of phishingprobleem in de keten van reserveringssystemen." Volgens Vuik is het moeilijk om vast te stellen waar het probleem zit.
KHN adviseert consumenten om alert te blijven. "Twijfel je over een bericht? Klik dan niet op links, deel geen gegevens en neem altijd rechtstreeks contact op met het hotel of boekingsplatform via de officiële contactgegevens", stelt Vuik.
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