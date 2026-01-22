Groenlands pensioenfonds overweegt aandelen VS te verkopen

NUUK (ANP/BLOOMBERG) - Het Groenlandse pensioenfonds overweegt zijn beleggingen in Amerikaanse aandelen te verkopen. Topman Søren Schock Petersen van SISA pension denkt dat het stoppen met de investeringen een symbolisch standpunt zou zijn tegen het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om het Arctische eiland in te lijven.

Het in Nuuk gevestigde pensioenfonds beheert ongeveer 7 miljard Deense kronen (ruim 900 miljoen euro). Ongeveer 50 procent daarvan is belegd in de Verenigde Staten, voornamelijk in beursgenoteerde bedrijven.

Hoewel er nog geen definitief besluit is genomen, bespreken de raad van bestuur en de investeringscommissie de voor- en nadelen van de verkoop, zegt Petersen tegen persbureau Bloomberg. "We zijn er nog steeds over in gesprek en zullen dat blijven doen. Waarschijnlijk zullen we op een gegeven moment zeggen dat het genoeg is geweest."

Ook nadat Trump zijn toon over Groenland woensdag op het World Economic Forum (WEF) had gematigd, blijft Petersen bij zijn heroverweging van de beleggingen.