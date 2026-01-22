Poetin bereid Trumps vredesraad geld te geven met tegoeden in VS

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin is bereid een miljard dollar (850 miljoen euro) te geven aan Trumps Raad voor Vrede om via die raad het Palestijnse volk te helpen. Daarvoor moeten de VS wel eerst bevroren Russische tegoeden vrijgeven om het bedrag over te kunnen maken. Poetin zei dit tegen de Palestijnse leider Mahmoud Abbas die Rusland bezoekt.

Volgens de Russische president is er over de kwestie eerder al met Washington gesproken. Hij zei niet wat die gesprekken hebben opgeleverd. De Kremlinwoordvoerder zei donderdag dat het nog niet duidelijk is hoe dit in zijn werk zou gaan en juridisch geregeld kan worden. Dat moet nog worden besproken, aldus de woordvoerder.