Groep organisaties: maak 1,5 miljard vrij voor meer hergebruik

DEN HAAG (ANP) - Een brede groep Nederlandse organisaties wil dat het kabinet 1,5 miljard euro per jaar uittrekt om het hergebruik van meer producten en grondstoffen te stimuleren, zodat bijvoorbeeld onderdelen in kapotte smartphones vaker opnieuw kunnen worden gebruikt. Zo moet ongeveer 500 miljoen euro uit bestaande klimaatregelingen worden ingezet voor circulaire projecten, zodat meer investeringen van de grond komen.

Bestaande regelingen moeten geschikter worden gemaakt voor de circulaire economie en er moet meer geld naar regionale hergebruikketens. "Ondernemers staan klaar om te investeren, maar op dit moment ontbreekt investeringszekerheid", stellen ze.

Acht organisaties, waaronder de ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland en Natuur & Milieu en de Jonge Klimaatbeweging stuurden een brief aan klimaatminister Stientje van Veldhoven en minister Heleen Herbert van Economische Zaken. "Zonder gerichte publieke inzet en actieve vraagcreatie blijven innovaties steken in de pilotfase en nichemarkten."