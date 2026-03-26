Boekholt over interview: had woorden zorgvuldiger moeten kiezen

DEN HAAG (ANP) - Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting) had haar woorden "zorgvuldiger moeten kiezen" toen ze het in The Guardian had over manieren om stroomgebruik tijdens piekuren te beperken. Met name een uitspraak over douchemuntjes zorgde woensdag voor kritiek uit de Tweede Kamer. Haar uitspraken hebben voor "verwarring" gezorgd, schrijft de D66-minister. "Daar trek ik lering uit."

Nederlanders kunnen er niet van uitgaan dat ze hun elektrische apparaten de hele dag kunnen aanzetten wanneer ze willen, zei Boekholt-O'Sullivan maandag in de Britse krant. Het ging over de krapte op het stroomnet die ook de woningbouw raakt. De minister greep terug naar haar verleden als militair: "Toen ik in Afghanistan was, kreeg je een muntje om te douchen en een muntje om naar huis te bellen."

De Volkskrant schreef woensdag dat het verhaal van Boekholt-O'Sullivan niet kon kloppen, omdat ze in Afghanistan geen muntjes voor douchen of bellen hoefde te gebruiken. The Guardian voegde diezelfde dag een zin toe aan het interview: "Boekholt-O'Sullivan nam woensdag contact op met The Guardian om te zeggen dat ze het had over douches op campings en niet in Afghanistan."

Stroomnet

Boekholt-O'Sullivan bedoelde niet dat Nederland aan de douchemuntjes moet, zei ze in het interview al. "Maar als je als gemeenschap samenleeft, moet je afspraken maken, want [de voorraad] is niet onbeperkt." Kamerleden vroegen om uitleg van de minister.

BBB'er Henk Vermeer vroeg zich dinsdag af of de uitspraak van de minister over beperkingen in het dagelijks leven "een breed gedragen idee is binnen het kabinet". Woensdag volgde een brief van Boekholt-O'Sullivan, waarin ze niet veel meer zei dan dat de krapte op het stroomnet moet worden aangepakt.

'Vodje'

Hidde Heutink van de Groep Markuszower noemde de brief een "vodje" en wilde dat de minister naar de Kamer kwam. Andere fracties voelden daar weinig voor. "Ik heb niet zo veel zin in politiek theater", zei CDA-leider Henri Bontenbal. Claire Martens (VVD): "Aan dit circus gaat mijn fractie niet meedoen."

Deze donderdag kwam Boekholt-O'Sullivan in een debat nogmaals terug op haar woorden. "In dat interview heb ik inderdaad gezegd dat er douchemuntjes in Afghanistan zijn gebruikt. Dat is onzorgvuldig, dat had ik niet moeten doen, dat betreur ik."