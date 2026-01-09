Grok laat alleen betalende gebruikers foto's bewerken na ophef

PALO ALTO (ANP/AFP) - Alleen betalende gebruikers kunnen nog afbeeldingen bewerken met Elon Musks AI-chatbot Grok. Die maatregel volgt na de wereldwijde ophef van deze week over foto's van mensen, onder anderen vrouwen en minderjarigen, die door AI zijn uitgekleed. Dit wordt nu lastiger gemaakt.

Onder anderen de Europese Unie en de Britse premier Keir Starmer noemden de bewerkingen van de afbeeldingen, die worden verspreid via socialmediaplatform X, illegaal. Brussel droeg X op alle interne documenten en data over Grok tot zeker eind dit jaar te bewaren. Frankrijk en Maleisië hebben al een onderzoek ingesteld naar Grok.

X heeft gezegd dat het illegale inhoud aanpakt "door het te verwijderen, accounts permanent te schorsen en samen te werken met lokale overheden indien nodig". Via Grok komen per uur duizenden afbeeldingen op X van mensen die zonder hun toestemming zijn ontkleed.