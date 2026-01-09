KNMI verlengt code oranje in noorden tot 21.00 uur

DE BILT (ANP) - Het KNMI verlengt de duur van code oranje voor de provincies Groningen, Friesland en de Waddeneilanden tot 21.00 uur vrijdagavond vanwege een krachtige oostenwind. Daardoor is er plaatselijk kans op sneeuwjacht en sneeuwduinen. Code oranje was al van kracht tot het middaguur.

In de rest van het land kan het plaatselijk glad zijn door sneeuwresten, met name op de binnenwegen, fiets- en voetpaden, waarschuwt het KNMI. De verwachting is dat het in de loop van de middag en avond in de rest van het land ook weer gaat sneeuwen. Daarom geldt voor de rest van het land code geel.

In de nacht van zaterdag op zondag zouden de sneeuwbuien geleidelijk moeten verdwijnen, verwacht het KNMI. Het gaat wel weer vriezen van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag, dus dan kunnen natte weggedeelten en sneeuwresten bevriezen. Daarom geldt de rest van het weekend in het hele land code geel voor gladheid.

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor vrijdagmiddag, vrijdagavond en zaterdagochtend voor gladheid door sneeuw, sneeuwresten en bevriezing van nat wegdek. Rijkswaterstaat zegt verder "onverminderd" door te gaan met het bestrijden van de gladheid. In totaal rijden 577 strooiwagens, 630 sneeuwschuivers en drie calamiteitenmachines door het hele land. Rijkswaterstaat heeft 1500 man ingezet om de rijkswegen sneeuwvrij te krijgen.