ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deze drie zinnen maken je kind eerlijker dan welke straf ook

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
vrijdag, 09 januari 2026 om 13:09
238440917_l
Eerlijke kinderen krijg je niet met straffen, maar met de juiste woorden en voorbeeldgedrag. Onderzoek laat zien dat kinderen eerder de waarheid vertellen als ze waardering verwachten voor hun eerlijkheid dan wanneer ze vooral bang zijn voor straf.ggsc.berkeley
"Ik ben niet boos op je. Ik ben verdrietig over wat er is gebeurd, omdat ik wil dat je veilig bent. Laten we praten over wat er anders had kunnen lopen." Of: "Ik hou van je, ook als je fouten maakt" of "Je kunt me de waarheid vertellen zonder je zorgen te maken."
Psychologe Victoria Talwar, specialist in kinderlijke leugens, beschrijft hoe zelfs jonge kinderen beter gaan presteren in eerlijkheidstests zodra een volwassene expliciet zegt dat hij blij zal zijn als ze de waarheid vertellen. Harvard‑onderzoekers adviseren ouders daarom om eerlijkheid regelmatig als kernwaarde te benoemen, niet alleen pas als er al gelogen is. Drie zinnen, consequent herhaald, kunnen veel doen: “Bij ons thuis is de waarheid altijd veilig”, “Ik ben trotser op jouw eerlijkheid dan op perfecte cijfers” en “De waarheid vertellen is soms moeilijk, maar je kunt het.” Deze formuleringen koppelen eerlijkheid aan zelfrespect in plaats van angst. ( Harvard:Tips for Encouraging Honesty)
Belangrijk is dat ouders zelf ook laten zien wat eerlijkheid betekent in alledaagse situaties, van “witte leugentjes” tot fouten op het werk. Wie eerlijkheid eist maar zelf sjoemelt, traint kinderen vooral in hypocrisie. Ouders die vertrouwen uitspreken en fouten bespreekbaar maken, krijgen kinderen die leren dat de waarheid soms pijn doet, maar nooit gevaarlijk is.

Lees ook

Wat is dat eigenlijk: een goede jeugd?Wat is dat eigenlijk: een goede jeugd?
Je hebt je kinderen verwend als ze dit doenJe hebt je kinderen verwend als ze dit doen
Als gehoorzaamheid belangrijker was dan liefde: zo herken je de littekens als volwasseneAls gehoorzaamheid belangrijker was dan liefde: zo herken je de littekens als volwassene
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 202992771 1

Gaat je partner vreemd? Privédetective noemt 16 simpele signalen waar je op moet letten

ANP-546685544

Kabinet Jetten wordt minderheidskabinet

uri_ifs___S_f27bd056-4d0b-418b-8107-52fc39310909_00000011_002

Analisten waarschuwen voor val Bitcoin naar $50K in 2026

generated-image

Hoe je haar veroudert

anp090126185 1

Rubio bespreekt 'belang arctische veiligheid' met NAVO-chef Rutte

180817916_m

Waarom geweldige seks nooit genoeg is voor een duurzame relatie

Loading