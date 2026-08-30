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Groot Chinees olieconcern boekt meer winst door hoge olieprijs

Economie
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 11:46
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BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De grootste olie- en gasproducent van China heeft ook flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van de energieprijzen. PetroChina zag de winst in de eerste helft van dit jaar met 22 procent stijgen, door toenemende inkomsten uit de winning van olie en gas.
De nettowinst steeg tot 103,9 miljard yuan, omgerekend ruim 13,3 miljard euro, in de eerste zes maanden van dit jaar. In de eerste helft van vorig jaar werd nog een winst van 85,2 miljard yuan in de boeken gezet. De omzet nam met 5,3 procent toe.
De prijs van Brentolie bedroeg van januari tot en met juni gemiddeld ongeveer 86 dollar per vat, vergeleken met zo'n 71 dollar in dezelfde periode in 2025. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie op de wereldmarkt zwaar ontregeld. Grote olieconcerns profiteren daar juist van. Eerder rapporteerden ook Shell en de Amerikaanse olie- en gasbedrijven ExxonMobil en Chevron hoge winsten dankzij de sterk gestegen prijzen van olie en brandstoffen.
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