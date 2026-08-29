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'Uitzonderlijk noodweer' Bodensee: 190 gebouwen beschadigd

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 16:24
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BOHLINGEN (ANP) - Noodweer in de regio rond de Bodensee in het zuiden van Duitsland heeft grote schade aangericht aan woningen en gebouwen. In de Duitse gemeente Bohlingen raakten 190 gebouwen beschadigd, meldt de regionale zender SWR, nu de schade wordt opgemaakt.
Het Duitse KNMI, de DWD, sprak zaterdag van uitzonderlijke omstandigheden een dag eerder. Een weerstation in Schaffhausen, Zwitserland, niet ver van de Bodensee, registreerde windsnelheden tot 143 kilometer per uur, wat overeenkomt met orkaanniveau 12, aldus SWR. Rond de Bodensee zelf werden windsnelheden van 130 kilometer per uur gemeten.
Zware windstoten rukten daken van huizen. Omgewaaide bomen en rondvliegende takken veroorzaakten ook schade aan gebouwen. De brandweer in Bohlingen moest 220 keer uitrukken. Eén woning is vermoedelijk onbewoonbaar geraakt. De zes bewoners zijn ondergebracht in een hotel.
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