Wat je per leeftijd moet sparen voor je kind: van zwemles en laptop tot collegegeld

De grote klappers zitten niet in de babyuitzet, maar in vier momenten die zich over achttien jaar uitsmeren. Wie op tijd begint, hoeft niet in paniek te raken als het zwemdiploma bijna duizend euro blijkt te kosten. Een kind kost een tweeoudergezin gemiddeld 15 procent van het besteedbaar inkomen, voor een alleenstaande ouder 23 procent. De vraag is: welk bedrag hoort bij welke leeftijd?

Baby en peuter: eenmalig 1.700 euro, plus opvang

De babyuitzet komt gemiddeld op 1.726 euro voor kleding, verzorging, babykamer, voeding en vervoer. Kinderwagen, babyfoon en kinderstoel tellen daar nog eens honderden euro's bovenop. Tweedehands spullen halveren de rekening moeiteloos.

De grootste kostenpost zit in kinderopvang. Ouders betalen in 2026 tot 11,23 euro per uur voor dagopvang en 9,98 euro voor de buitenschoolse opvang. Werkende ouders met een gezamenlijk inkomen tot circa 56.000 euro krijgen 96 procent daarvan vergoed; boven dat inkomen daalt het percentage snel.

Sparen voor een kind is geen berekening, maar een gewoonte.

Basisschool: 800 tot 1.500 euro voor het zwem-ABC

De basisschool zelf is gratis. Het lesgeld komt via een andere weg binnen: het zwemdiploma. Het A-diploma kost gemiddeld zo'n 880 euro, waar een kind ongeveer 42 klokuren les voor nodig heeft. Een compleet ABC-traject loopt op tot 2.000 à 3.500 euro per kind. Een maandabonnement kost meestal 50 tot 80 euro.

Daarnaast tikken sportclub, muziekles en zakgeld door. Zakgeld begint rond zes jaar met 1 tot 2 euro per week en loopt op tot 3,50 euro rond het elfde jaar.

Middelbare school: 500 tot 700 euro voor een laptop

Rond het twaalfde jaar valt de laptopbrief op de mat. Zeven op de tien ouders schaffen een apparaat aan voor de middelbare school; ze zijn gemiddeld 582 euro kwijt, exclusief software. De school mag dit niet verplichten en moet een alternatief bieden, maar de meeste ouders kiezen zelf voor aanschaf.

Kleedgeld voor pubers ligt gemiddeld op 50 euro per maand. Voor een middelbare scholier van veertien tot zeventien is 25 tot 40 euro zakgeld per maand gangbaar. Wie hiervoor vanaf de basisschool 25 euro per maand apart zet, hoeft de eerste laptop niet uit het huishoudboekje te betalen.

Wie 25 euro per maand vanaf de geboorte apart zet, heeft bij het achttiende jaar ruim 5.400 euro voor de studie.

Studie: het richtbedrag is 1.000 euro per maand

Studeren kost ongeveer 1.000 euro per maand, ongeacht mbo, hbo of universiteit. Het wettelijk collegegeld voor 2026-2027 is 2.694 euro; het mbo-lesgeld is 1.511 euro. Ouders van uitwonende studenten dragen gemiddeld 317 euro per maand bij, van thuiswonende studenten 137 euro.

Een spaarpot van 5.000 tot 15.000 euro op het achttiende jaar dekt collegegeld, laptop en boeken. Automatisch sparen op een aparte rekening werkt beter dan goede voornemens.

Vier bedragen om te onthouden

Babyuitzet en eerste jaar: reken op circa 2.000 tot 3.000 euro eenmalig, plus opvangkosten.

Zwem-ABC tussen vijf en tien jaar: 800 tot 1.500 euro.

Middelbare-schoollaptop rond twaalf jaar: ongeveer 600 euro.

Studie vanaf achttien: richtbedrag 1.000 euro per maand voor drie tot vier jaar.

Bij elk bedrag geldt dezelfde regel: automatisch sparen is effectiever dan een groot bedrag ineens. Zet vanaf de geboorte 25 tot 50 euro per maand opzij en je kind heeft bij het achttiende jaar 5.400 tot 10.800 euro — genoeg om de zwaarste rekeningen overzichtelijk te maken.

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